Polşaya uçuş bu səbəbdən ləğv edildi

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan Varşavaya "Polish Airlines" aviaşirkətinin həyata keçirməli olduğu LOT-722 reysi təyyarədə yaranmış texniki nasazlıq səbəbindən ləğv edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə, aviaşirkət tərəfindən alternativ təyyarə göndəriləcəkdir. Sərnişinlər uçuşun yeni vaxtı barədə məlumatlandırılacaq.

Əlavə məlumat üçün sərnişinlər Polish Airlines aviaşirkətinin müraciət edə bilərlər:

+994 12 597 55 30

+994 77 223 99 93

+48 788 950 370 (WhatsApp)

