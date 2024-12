Rauf Həşimov vəfat etdi - FOTO

Milli Məclisin sabiq əməkdaşı Rauf Həşimov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisdən məlumat verilib.

Onun xəstəlikdən vəfat etdiyi bildirilir. Mərhumun üç-yeddi mərasimi bazar günü 6-cı mikrorayondakı "İmam Əli" məscidində veriləcək.

Qeyd edək ki, Rauf Həşimov 1996-2001-ci illərdə parlamentin spikeri olmuş Murtuz Ələsgərovun köməkçisi işləyib.

Daha sonra IV çağırış Milli Məclisin (2010-2015) İmişlidən olan deputatı Əsabil Qasımovun köməkçisi vəzifəsində çalışıb.

Rauf Həşimov 1953-cü ildə İmişli rayonunda ziyalı ailəsində anadan olub. Orta məktəbi bitirəndən sonra, 1971-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtonəqliyyat fakültəsinə daxil olub.

Uzun müddət 5 nömrəli taksimator parkında vəzifə tutub. 1996-cı ildən 2019 -cu ilə kimi Milli Məclisdə müxtəlif işlərdə çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

