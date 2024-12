Ötən həftə təmirdən sonra açılışı edilən Mərkəzi Nəbatat Bağında giriş qiymətləri dəyişməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mətbuat nümayəndələri üçün Mərkəzi Nəbatat Bağına mediatur zamanı məlumat verilib.

Bildirilib ki,giriş üçün müəyyən edilmiş 2 manatlıq qiymət dəyişdirilməyib. Bu məbləğ 2013-cü ildə qəbul edilmiş qərara əsasən müəyyənləşib.

