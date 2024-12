"Həyat üçün şans" reabilitasiya mərkəzinin təssisçisi və rəhbəri Elgiz Alxanov həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

İddia olunur ki, hazırda bu istiqamətdə əməliyyat davam etdirilir.

