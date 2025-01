İtaliya Superkubokunda final matçı maraqlı anlara səhnə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanında təşkil olunan yarışın həlledici oyununda "İnter" "Milan"la qarşılaşıb. "İnter"in ilk hissədəki 2 qoluna "Milan" ikinci hissədə 3 qolla cavab verib. Beləliklə də, "Milan" tarixində səkkizinci dəfə İtaliya Superkubokuna sahib olub.

