"Real"ın istədiyi futbolçuya sürpriz təklif

"Bavariya" futbolçusu Camal Musialaya yeni müqavilə təklif etmək niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb. Almaniya təmsilçisi qışda 21 yaşlı yarımmüdafiəçiyə 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalaya bilər. Yeni razılığa əsasən, futbolçunun maaşı ilə 20 milyon avronu ötə bilər. Beləliklə, 5 il ərzində Musiala 100 milyon avro qazanacaq, bu isə onun "Bavariya" ilə müqaviləsini klubun tarixində ən bahalı edəcək.

Qeyd edək ki, Camal Musiala ilə "Real Madrid" klubunun maraqlandığı irəli sürülür

