Hacıqabul rayonunun Muğan qəsəbəsində səhər saatlarında yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan bildirilib. Məlumata görə, Mingəçevir rayon sakini Q.Gözəlov idarə etdiyi “Mercedes Benz” markalı nəqliyyat vasitəsilə hərəkətdə olan zaman idarəetməni itirib və nəticədə avtomobil aşıb.

Hadisə nəticəsində sürücü dünyasını dəyişib, iki sərnişin isə xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Foto: APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.