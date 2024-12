Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuat Oktay Azərbaycana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fuat Oktay “X” hesabında paylaşım edib.

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 106-cı ildönümü münasibətilə keçiriləcək Beynəlxalq Parlament Konfransı üçün nümayəndə heyəti olaraq Can Azərbaycandayıq” , - paylaşımda qeyd edilib.

