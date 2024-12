Bu bürclərin sevgidə bəxti gətirəcək - Romantik tanışlıqlar olacaq

Başa çatmaqda olan 2024-cü il bütün bürclər üçün izsiz ötüşməyib.

Bununla belə, onlardan biri üçün xüsusi sürpriz hazırlayıb.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, astroloqlar 2025-ci ilin əvvəlində kimin “güclü yeni dövrə” girəcəyini açıqlayıblar.

Astroloqların sözlərinə görə, 2024-cü ilin sonunda Şir bürcünü çox şey gözləyir, çünki dəyişiklik planeti olan Mars indi onların bürcündədir.

Bu mövqe başqalarının diqqətini özünə cəlb etmək və həyatda öz yerini tutmaq şansı verdiyi üçün bürcün bütün əlamətlərinə yaxşı təsir edir. Bununla belə, Şirlər bundan xüsusilə faydalanacaqlar.

Həm mənəvi, həm də şəxsi inkişaf üçün səy göstərən bu bürcün nümayəndələri böyük dəyişikliklər gözləməlidirlər. 2025-ci ilin yanvarına qədər yeni karyera imkanları və romantik tanışlıqlar tədricən görünməyə başlayacaq. Əsas odur ki, şansı əldən verməyin və onu mümkün qədər möhkəm tutun.

Mars Şir bürcündə, həyatınızda faydasız olduğunu sübut edən insanlardan "enerjinizi geri almaq" vaxtıdır. Mars Əqrəbin hakim planeti olduğundan onun təsiri xüsusilə güclüdür, çünki bu bürcün mövsümündə baş verir.

Astroloqların fikrincə, ulduzlar bütün arzularınızı həyata keçirməyə kömək etmək üçün sözün əsl mənasında düzülüblər. Bu, özünə inamın, arzuladığınız enerjinin artmasıdır.

Eyni zamanda, retroqrad Mars dekabrın 6-da Xərçəng bürcünə daxil olacaq. Siz çaşqınlıq, çaşqınlıq və çaşqınlıq hiss edə bilərsiniz. Astroloqlar Şirlərə bu planetar mövqedən təsirlənməməyi, öz cəsarəti və xarizması haqqında düşünməyi, həqiqətən nəyə qadir olduqlarını xatırlamağı məsləhət görür.

Bu dövr emosiyalarınızla düzgün işləməyi və problemləri özünüz həll etmək üçün enerji əldə etməyi öyrənmək üçün idealdır. Mütəxəssislər Şirlərə ünsürlərinin od olduğunu xatırlamağı məsləhət görürlər. Bunu etiraf etmək və ən özünə güvənən, cəsur və qürurlu bürc olan Şir bürcünün necə edəcəyini bildiyi şəkildə irəliləmək vaxtıdır.

Həyatınızın tezliklə dəyişəcəyinə hazır olun. Və xəyal etdiyiniz yolu dəyişəcək. Enerjinizi boş yerə sərf etməyin, özünüz haqqında düşünün.

