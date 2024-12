Tbilisidə keçirilən etiraz aksiyası zamanı polisə tabe olmama və xuliqanlıq ittihamı ilə 48 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinə (DİN) məlumat yayıb.

Bidlirilib ki, daha 2 nəfər zorakılıqda ittiham edilib, saxlanılanlardan biri əcnəbi vətəndaşdır. Etirazçılar polisə daş və pirotexnika atıb, nəticədə bir polis əməkdaşı xəsarət alıb.

