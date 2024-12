Tovuzda partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Tovuz şəhərinin Təzə Bazar adlanan ərazisində qeydə alınıb. Sözügedən ərazidə yerləşən çilingər sexində yanacaq çənini doğrayan zaman partlayış olub. Nəticədə iki nəfər xəsarət alıb.

Əraziyə FHN-nin və huquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

