Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sülh prospektində baş verib.

Yolu keçmək istəyən piyada,1966-cı il təvəllüdlü Yaşar Həsən oğlu Əhmədovu avtomobil vurub.

Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

