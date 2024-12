Dağıstanda böyük terror aktı törətməyi planlaşdıran gizli hücrənin üzvləri hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, FTX-nin əməkdaşlarının Dağıstanın Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Rusiyada fəaliyyəti qadağan edilmiş terror təşkilatının 12 üzvünü həbs edib.

Əməliyyatın təfərrüatları açıqlanmayıb.

