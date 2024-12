Suriyanın şərqindəki Deyr əz-Zor bölgəsindən olan yaraqlılar bu əyalətdəki Rusiya bazasını ələ keçirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" Teleqram kanalı məlumat yayıb.

Paylaşılan videoda Rusiya qüvvələrinin bir sıra əməliyyatlarda İŞİD-in formalarından istifadə etdiyi görünür.

Qeyd edək ki, dünən ABŞ-ın dəstəklədiyi və Suriya Demokratik Qüvvələri kimi tanınan YPG/PKK-nın Suriyanın şərqindəki Deyr əz-Zor şəhərinə nəzarəti Suriya rejim qüvvələrindən təhvil aldığı bildirilirdi.

