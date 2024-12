Pakistan-Əfqanıstan sərhədində baş verən toqquşmalarda 6 Pakistan əsgəri və 22 yaraqlı öldürülüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” xəbər yayıb.

Qeyd olunub ki, əsgərlər Vəziristan və ətraf ərazilərdə kəşfiyyat əməliyyatları keçirdikdən sonra üç ərazidə silahlı qarşıdurma baş verib.

