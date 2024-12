Siyasi Menecment İnstitutunun direktoru, politoloq Azər Qasımlının nədə ittiham olunduğu bəlli olub.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki o, 182.2.3 (Hədə-qorxu ilə tələb etmə,zor tətbiq etmə ilə törədildikdə) təqsirli bilinir.

Vəkili Aqil Layıc bildirib ki, Azər Qasımlı hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.

