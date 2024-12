Masazır qəsəbəsinin mərkəzi, Əliağa Vahid küçəsi yağan yağışdan sonra keçilməz olub.

Bu barədə görüntülər Metbuat.az-ın "qaynar xətti"nə sakinlər tərəfindən göndərilib.

Bildirilib ki, hər dəfə yağış yağanda küçə su ilə dolur, nəticədə avtomobillərin və piyadaların hərəkəti çətinləşir, uzun tıxac yaranır.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.