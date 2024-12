Masallıda 46 yaşlı musiqi müəllimi qəflətən vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Masallı şəhər 11 illik incəsənət məktəbinin səs-muğam müəllimi Mahmud Abbasov ötən gecə dünyasını dəyişib.

Yaxınları onun qan təzyiqinin qəfil düşməsi nəticəsində vəfat etdiyini bildiriblər.

