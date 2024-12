Bu Suriya rejimini məhv etdi - Blinken

ABŞ-nin dövlət katibi Antoni Blinken Suriyadakı hadisələrlə bağlı yazılı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bəyan edib ki, Əsəd rejiminin 2011-ci ildən siyasi prosesləri rədd etməsi, İran və Rusiyanın dəstəyinə arxalanması onun məhvinə gətirib çıxarıb. Suriya xalqının qarşıdurmalardan sonra rifah içində yaşamaq üçün əsaslarının olduğunu bildirən Blinkenin sözlərinə görə, ABŞ suriyalıların həyata keçirdiyi əhatəli və dinc keçid prosesini dəstəkləyir. Blinken qeyd edib ki, Suriya xalqı keçid dövründə dövlət qurumlarının qorunub saxlanmasını və əsas xidmətlərin qurulmasını tələb etmək hüququna malikdir. Blinken Əsəd rejimi və tərəfdarlarının törətdikləri cinayətlərə görə cavab verməsi üçün beynəlxalq səyləri dəstəkləyəcəklərini bəyan edib.

O, tərəfləri insan hüquqlarına və beynəlxalq humanitar hüququn qorunmasına hörmətlə yanaşmağa çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.