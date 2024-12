İndiyədək bələdiyyə seçkilərində 77 seçki dairəsini əhatə edən 337 bələdiyyə üzrə 1531 nəfər namizədlik üçün müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov qurumun bu gün keçirilən iclasında açıqlayıb.

Onun sözlərinə görə, bu rəqəmin artacağı istisna edilmir.

