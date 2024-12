Süfrədə telefon istifadə etməyin - Bu zərərləri var

Elm adamları yemək masasında telefon istifadəsinin ciddi təhlükələrə səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Chester" Universitetinin əməkdaşı telefonların yemək masasına yayıla biləcək zərərli mikrobları daşıdığına diqqət çəkib. Bu mikroblar arasında bağırsaq infeksiyalarına, qida zəhərlənmələrinə və hətta dəri xəstəliklərinə səbəb olan bakteriyalar mövcuddur. Mütəxəssis bildirib ki, bu mikroblar əsasən ishal, qusma və mədə-bağırsaq narahatlıqları yaradır. Zəif immun sisteminə malik şəxslərdə sepsis və ya sətəlcəm kimi ciddi infeksiyalara səbəb ola bilər.

Telefonlarınızda hansı növ və nə qədər mikrob olduğu işlədiyiniz sahə və telefonu saxladığınız yerlərdən asılıdır. Məsələn, tibb işçiləri təhlükəli bakteriyalarla daha çox təmasda olduqları üçün bu mikroblar onların telefonlarında artıb çoxala bilir. Lakin tibb sahəsində çalışmayan insanların telefonları da təhlükəsiz deyil. Ən çox rast gəlinən bakteriyalar isə qida zəhərlənməsi və mədə problemlərinə səbəb olan E. coli və fekal streptokoklardır.

Telefonlarda bu mikrobların yaranmasına əsas səbəb öz əllərimizdir. Əllərimiz hər gün təxminən 150 fərqli səthə toxunur. İşə gedib-gələn biri üçün bu rəqəm daha da artır” Xüsusilə tualet kimi yerlərdə telefon istifadəsi vəziyyəti daha da pisləşdirir. Əllərimizi tez-tez yusaq da, telefonlarımız eyni təmizliyə məruz qalmır.

Bəs telefonu necə təmizləməliyik?

- Telefonu söndürün və qılıfını çıxarın.

- Telefon qılıfını ilıq sabunlu su ilə yuyub tam qurumağa qoyun.

- Telefonun xarici səthini tiftiksiz bir parça ilə silin və girişlərdəki tozları taxta kürdanla təmizləyin.

- Telefonun səthini %70 izopropil alkollu salfetlə və ya yüngülcə nəmləndirilmiş parça ilə silin. Düymə və dinamik dəliklərinin ətrafında diqqətli olun.

Təmizləyicini birbaşa telefona püskürtməyin və giriş nöqtələrinə mayenin daxil olmasına yol verməyin. Mikrobların yayılmasını azaltmaq üçün əllərinizi mütəmadi yumağı və mümkün qədər yemək masasında telefonu istifadə etməməyi tövsiyə olunur.

