Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində 15 məsələnin müzakirəsi yer alıb.

Gündəlikdə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının üzvlərinin təyin edilməsi, bəzi qanun layihələrində dəyişikliklər yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.