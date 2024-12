Bəşər Əsəd hökumətinin devrilməsindən sonra son üç gündə 4 min İran vətəndaşı Suriyadan ölkəsinə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mohacerani məlumat verib.

"Son üç gündə "Mahan" şirkətinin 10 reysi ilə 4 min İran vətəndaşı ölkəyə geri dönüb", - sözçü qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.