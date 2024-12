Türkiyə Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə səfirlik açılması istiqamətində işə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Star" qəzeti Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidana istinadən məlumat yayıb.

"Biz Dəməşqdə səfirliyin açılması istiqamətində işə başlamışıq. Uyğun şərtləri gözləyəcəyik", - deyə nazir vurğulayıb.

