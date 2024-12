Siz unutsanız da o unutmayacaq - "WhatsApp"da bezdirici yenilik

Dünyanın ən çox istifadə edilən tətbiqlərindən biri olan “WhatsApp” istifadəçilərə yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya gələn mesajlarla bağlıdır. Bildirilir ki, yeni funksiya tətbiqin Android beta versiyasında müşahidə edilib. Məlumata görə, yeni funksiya istifadəçilərin açmadığı və sonradan unutduğu mesajları xatırladacaq. Yeni funksiya sayəsində mesajların unudulmasının qarşısı alınacaq. Bildirilir ki, bu bütün mesajlara aid olmayacaq və istifadəçinin ən çox ünsiyyətdə olduğu istifadəçilərin mesajları ilə bağlı olacaq.

Bunu alqoritm müəyyən edəcək. Bu yenilik bəzi istifadəçilər üçün faydalı olsa da, bəziləri üçün bezdirici ola bilər. Yeniliyin necə işlədiyi barədə məlumatlar işlər yekunlaşandan sonra dərc ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.