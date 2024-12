Azərbaycanda səfərdə olan futbol əfsanəsi Lionel Messi və dünya ulduzları Luis Suares, Serxio Buskets və Xordi Alba Fəxri xiyabanda ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, xatirəsini anıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar ümummilli liderin məzarı önünə əklil qoyublar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

