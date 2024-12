Messinin transfer qiyməti açıqlandı - Yenə hamını qabaqladı

“Transfermarkt” ABŞ Futbol Liqasında çıxış edən 855 futbolçunun transfer dəyərini yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda liqanın ən dəyərli futbolçuları Riqui Puig və Lionel Messi olub. Məlumata görə, əvvəlki siyahıda Messinin transfer dəyəri 25 milyon avro idi. Yeni siyahıda isə Messinin bazar dəyəri 5 milyon avro azalaraq 20 milyon avroya düşüb. Lakin bu azalmaya baxmayaraq, Messi hələ də dünyanın yaşlı oyunçular arasında ən dəyərli oyunçu titulunu qoruyur. Messi bu kateqoriyada “Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski və əzəli rəqibi Kriştiano Ronaldonu qabaqlayır.

Qeyd edək ki, Lionel Messi MLS-də 19 matçda 30 qola töhfə verərək liqanın ən məhsuldar oyunçusudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.