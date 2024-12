Qar Bakı-Şamaxı yolunda sürücülərə çətin anlar yaşadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yollar buz bağladığına görə hərəkətdə olan əksər avtomobillər yolda qalıb.

“İctimai TV”yə istinadən həmin görüntüləri təqdim edirik:

