Cənubi Koreya parlamenti ölkə prezidenti Yun Sok Yolun impiçmentini dəstəkləyib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, səsvermə zamanı impiçmentin "lehinə" 204, "əleyhinə" isə 85 nəfər çıxış edib.

Bildirilib ki, səsvermədə hakim "Vətəndaş Gücü" partiyasının deputatları da iştirak edib.

