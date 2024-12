Mixail Kavelaşvili Gürcüstanın altıncı prezidenti olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 300 seçicidən 224 səs toplayıb.

Bu barədə Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb.

M.Kavelaşvilinin andiçmə mərasimi dekabrın 29-da keçiriləcək.

