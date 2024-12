Keçmiş müdafiə naziri saxlanıldı - FOTO

2021-2022-ci illərdə Braziliyanın müdafiə naziri olmuş Uolter Braqa federal polis tərəfindən saxlanılıb. O, dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilir.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “O Globo” qəzeti yazıb.

"Bu heç vaxt çevriliş olmayıb, kimisə öldürmək məqsədilə sui-qəsddən isə söhbət gedə bilməz", - keçmiş nazir deyib.



Qeyd edək ki, 2022-ci ildə vitse-prezidentliyə namizəd olan sabiq nazir ikinci turda Lula da Silva və yeni seçilmiş vitse-prezident Jeraldu Alkminə məğlub olub.

Xatırladaq ki, noyabrın 19-da Braziliya Federal Polisi Bolsonaru və bir neçə zabitə qarşı 2022-ci il seçkilərində məğlubiyyətdən sonra mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaratmaq və çevrilişə cəhd ittihamı ilə istintaqa başlayıb.

Qurumun hesabatına görə, sui-qəsdçilər Lula da Silvanın 2023-cü il yanvarın 1-nə planlaşdırılan andiçmə mərasimini pozmaq istəyiblər.

