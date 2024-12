Ucarda 5 yaşlı uşaq hovuzda boğularaq ölüb.

Metbuat.az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Qaradağlı kəndində baş verib.

Nəzarətsiz qalan 2019-cu il təvəllüdlü Rüfət Dəyanət oğlu İsmayılov hovuzda boğulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

