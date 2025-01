"Barselona" ilə adı təkrar hallanan Ardaya Fiqudan məsləhət

Portuqaliyanın əfsanəvi futbolçusu Luiş Fiqu Arda Güler, Kənan Yıldız və Hakan Çalhanoğlu haqqında xoş sözlər deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliyada keçirilən tədbirə qatılan Luiş Fiqu burada “TRT Spor”a müsahibəsində Arda Gülerə karyerası barədə məsləhətlər də verib. Fiqu Arda Güler, Kənan Yıldız və Hakan Çalhanoğlu üçün təriflər söyləyib. Fiqu, “"İnter" İtaliyanın ən güclü komandalarından biridir. Qələbəni davam etdirmək və məqsədlərinə çatmaq üçün kifayət qədər keyfiyyətə malikdir. Hakan Çalhanoğlu "İnter" üçün dəyərli futbolçudur. Arda Güler və Kənan Yıldız da keyfiyyətli və uğurlu oyun nümayiş etdirən oyunçulardır. Ançelotti kimi təcrübəli məşqçinin rəhbərliyi altında Arda səbirli olmalı və işləməyə davam etməlidir. Onun parlaq gələcəyi var” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Arda Gülerin xidmətində bir sıra klublar maraqlıdır. Onun adı “Barselona” ilə təkrar hallanıb.

