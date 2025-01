Bakıda xanım müğənni qəfil vəfat edib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər veirir ki, el məclislərinin aparıcısı və müğənni kimi tanınan Rəsmiyyə Bakılı dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Rəsmiyyə Bakılı daha çox xınayaxdı və xanım məclislərində iştirakı ilə tanınıb.

