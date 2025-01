Müharibə şəraitində olan Ukrayna liderinin məvacibi təəccübləndirdi

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin gəliri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna xəbər agentliyi Zelenskinin ötən il ödədiyi vergilərin məbləğini açıqlayıb. Paylaşılan cədvəldə Zelenskinin aylıq gəlirinin 28 min qrivna (təxminən 660 dollar) olduğu məlum olub. Bu məbləğdən əlavə Zelenskiy üçün heç bir bonus və ya əlavə ödəniş yoxdur. Zelenski, dünyanın ən az maaş alan dövlət başçısı kimi qeyd olunur. Rusiya ilə müharibədə olan Zelenskinin cüzi maaşı maraqla qarşılanıb. Məlumata görə, Zelenskinin qazancı onunla birlikdə çalışdığı bütün işçilərin qazancından aşağıdır.

Qeyd edək ki, dünyada bu mənada ən çox məvacib alan Sinqapur lideridir. Sinqapur liderinin illik gəliri 1,69 milyon dollardır.

