"Mançester Siti" ulduz futbolçusunu yola salır

İngiltərənin "Mançester Siti" klubu ulduz futbolçusu Cek Qriliş ilə yollarını ayıra bilər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, rekord transfer qiyməti ilə komandaya qatılan futbolçu gözləntiləri tam olaraq doğrultmayıb.

Belə ki, 2021-ci ildə "Aston Villa"dan 117 milyon avro qarşılığında transfer edilən Qriliş "Mançester Siti"də 142 oyunda cəmi 14 qol vurub və 20 məhsuldar ötürmə edib.

Xüsusən də bu mövsüm ilk 11-lik yerini itirən Cek Qrilişin növbəti mövsümdə yenidən qurulması gözlənilən Mançester Sitidən ayrılacağı gözlənilir.

