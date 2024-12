Müğənni Nura Surinin oğlu, kikboksçu Xosrov Səttarov Amerikada dünya çempionu olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, “World Association Kickboxing Organization” yarışmasında kikboksinq üzrə çempion olaraq bayrağımızı qaldırıb.

Görüntüləri təqdim edirik:

