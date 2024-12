Arda ilə dəyişdiriləcəyi deyilən ulduz futbolçu qərarını verdi

"Bayer Leverkuzen"in ulduz futbolçusu Florian Virtz klubu ilə müqaviləsini daha bir il uzadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Virtzin karyerasını azı 1 il daha “Bayer Leverkuzen”də davam etdirəcəyi deyilir. “Kicker”də dərc edilən xəbərə görə, Florian Virtz mövsümün əvvəlində çoxlu təkliflər almasına baxmayaraq komandada qalmağa üstünlük verib. O, 2027-ci ildə yekunlaşacaq müqaviləsinin müddətini daha bir artırıb. Bildirilir ki, Virtz “Bayer Leverkuzen”ə vəfasızlıq etmək istədiyi üçün klubda qalmaq istəyib. Yeni müqavilə ilə Virtz “Bayer Leverkuzen”də ən çox maaş alan oyunçu olacaq. Müqavilənin detalları barədə ətraflı məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, “Real”ın transfer etmək istədiyi Florian Virtzin Arda Gülerlə mübadilə edilə biləcəyi irəli sürülürdü. İddialara görə, "Bayer Leverkuzen" Virtzin gedəcəyi təqdirdə Ardanı “Real”dan tələb etmişdi.

