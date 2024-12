Azərbaycanın futzal millisi AVRO-2026-nın əsas mərhələsindəki ilk oyununda İsveçlə heç-heçə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Vitali Borisovun baş məşqçisi olduğu yığma Bakı İdman Sarayında reallaşan matçda 3:3 hesablı bərabərliyə razılaşıb.

Yığmamızın heyətində Oktay Rüstəmli (2,) və Xəzər Ağalızadə (23) fərqlənib

Skandinaviyalılar qrupdakı ilk matçda Yunanıstana uduzublar - 1:4.

Qeyd edək ki, yığmamız V qrupdakı növbəti görüşünü gələn il yanvarın 31-də Xorvatiyaya qarşı keçirəcək.

