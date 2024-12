Avropa nəhəngi təklif göndərib - "Qarabağ" açıqladı

“Bəli, “Sevilya”dan Olavio Juninyo ilə bağlı rəsmi təklif almışıq”.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın direktoru Emrah Çelikel deyib.

İspaniya təmsilçisinin Ağdam klubunun futbolçusuna elçi düşməsini şərh edən klub rəsmisi bildirib:

“Juninyonun klubumuz üçün çox önəmli futbolçu olduğu hər kəsə məlumdur. Hazırda edilən təkliflə ümumiyyətlə, razılaşmırıq. Çünki həm qış transfer dönəmində istənilən futbolçunu transfer etmək olmur, həm də Juninyo bizim üçün vacib oyunçudur. Amma sevindirici haldır ki, “Sevilya” kimi məşhur klub “Qarabağ”ın futbolçusuna maraq göstərir və bunu edərkən bizə qarşı böyük ehtiram sərgiləyir. Amma reallığa baxanda, bugünkü gündə transferə razılıq verməmişik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.