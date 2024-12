"Qızılcaya yoluxma halları əhəmiyyətli şəkildə azalıb" - Vüqar Qurbanov

"Qızılcaya yoluxma halları əhəmiyyətli şəkildə azalıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov deyib.

V.Qurbanov bildirib ki, yoluxma hallarının artdığı vaxtlarda TƏBİB-in tabeliyindəki Məhəmmədi Tibb Mərkəzində modul tipli xəstəxanada qızılcanın müalicəsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirildi. Həmin dövrdə stasionar müalicəyə cəlb olunanlar var idi. Onlar müalicələrini tamamlayaraq evə göndəriliblər. Hazırda qızılca ilə bağlı ciddi problem yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.