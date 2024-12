Arda Avropa nəhənginin təklifinə şəxsən cavab verdi

“Real Madrid”in futbolçusu Arda Gülerlə bağlı yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ardanın Almaniya nəhəngindən transfer təklifi aldığı irəli sürülüb. “Bernabeu Digital”ın xəbərinə görə, “Borussiya Dortmund” Ardanı heyətinə cəlb etmək istəyir. Bildirilir ki, “Borussiya Dortmund” Ardanı mövsümün sonuna qədər icarəyə götürmək üçün təklif irəli sürüb. Xəbərdə deyilir ki, "Real"ın alman klubu ilə yaxşı münasibətləri olsa da, bu transferə razılıq verməyib. Qeyd olunub ki, Bundesliqada qeyri-sabit mövsüm keçirən Dortmund komandası Arda ilə heyətini gücləndirmək istəsə də, futbolçu özü də təklifi rədd edib. Türk futbolçunun İspaniya klubunda mövsümü başa vuracağı bildirilib.

Qeyd edək ki, bəzi mənbələrdə Arda Gülerin əsas heyətə düşə bilməcəyi təqdirdə mövsümün sonuna qədər icarə əsasında klubdan ayrıla biləcəyi irəli sürülmüşdü.

