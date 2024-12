Azərbaycan milli futbol komandası FIFA reytinqindəki əvvəlki mövqeyini qoruyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

Dekabr ayı reytinqinə əsasən, milli yığmamız 1158,7 xalla 117-ci yerdə qərarlaşıb.

Siyahıya isə dünya çempionu Argentina (1867,25 xal) başçılıq edir. Fransa (1859,78 xal) ikinci, İspaniya (1853,27 xal) isə üçüncü pillədədir.

