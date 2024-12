Bu gün Misli Premyer Liqasında III turdan təxirə salınmış oyun keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnir cədvəlinin lideri “Qarabağ” səfərdə “Şamaxı”nın qonağı olacaq. Şamaxı şəhər stadionunda təşkil olunacaq görüş saat 14:00-da başlayacaq.

Matçın baş hakimi Rəşad Əhmədov olacaq.

Qonaqlar hazırda 41 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Meydan sahibləri isə 14 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.

