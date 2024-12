​Namiq Dəlidağlının Özbəkistanda şeirlər kitabı çap olundu - FOTO

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident mükafatçısı şair Namiq Dəlidağlının "Sevgi sükutu" adlı növbəti şeirlər kitabı Özbəkistanda nəşr edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qardaş ölkənin “İste'dod Ziya Press” nəşriyyatında 500 nüsxə ilə çap edilən kitabın "Ön söz" müəllifi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nargizaxon Ortiqova, redaktoru isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü Muqimjon Nurboyevdir.

Şeirləri Özbək türkcəsinə Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü Xusniddin Xaitov uyğunlaşdırıb.

Qeyd edək ki, "Sevgi sükutu" müəllifin sayca dördüncü, ölkədən kənarda isə nəşr edilən ilk şeirlər kitabıdır.

N.Dəlidağlı dörd publisistik toplunun da həmmüəllifidir.

