​Ölünün kefi - Tural İsmayılovun qısa absurd hekayəsi

Son canını verirdi. Yavaş-yavaş xırıldayırdı. Ölmək istəyirdi. Çünki ona yaşamağa imkan vermirdilər. Uzun müddətdir çalışırdı ki, yaşasın, amma yaşaya bilmirdi. Əlindən gələni edirdi ki, həyatını xilas etsin. Amma bacarmırdı. İndi olumla ölüm arasında qalmışdı. Bilmirdi ki, necə etsin. Axı o qurtulmaq istəyirdi.



Sakit göz qapaqlarını endirib ağır nəfəs alırdı. Ətrafında 4-5 qaranlıq kölgə vardı. Onlar da dayanmadan nəyi isə müzakirə edir və pıçıldaşırdı.

Yorğun gözlərini açıb danışmağa başladı:

- Siz hamınız bura yığılıb gülümsəyirsiniz sanki. Mənə həqiqətən acısaydınız məni bu vəziyyətə gətirməzdiniz. Məni öldürənlər ya da öldürməyə çalışanlar sizlərsiniz

- Biz sənə nə etmişik ki?

- Bundan artıq nə edə bilərsiniz ki? Son 100 ildə bütün dünyada baş verən mübahisəli qətllər haqqında düşünmək həmişə qorxulu hissdir. Onların bəziləri əvvəlcədən planlaşdırılıb, bəziləri isə tərəflər arasında yaranan münaqişə səbəbindən baş verib. Bu qırğınlarda bir çox hərbi və siyasi komitələr iştirak edirdi. 1975-ci ildə İndoneziya əsgərlərinin Timor adasına gəlişini xatırlayırsız? Şərqi Timor xalqı konsentrasiya düşərgələrinə məcbur edilərək orada qətlə yetirilmədimi? Ruanda Soyqırımı təxminən 500.000-1.000.000 insanın ölümünə səbəb olan dəhşətli qətllərlə tarixin ən qəddar Soyqırımlarından biridir. Ruanda soyqırımı Böyük Afrika Gölü ətrafında yaşayan və ölkə əhalisinin əksəriyyətini təşkil edən Hutu qəbiləsinin üzvləri tərəfindən həyata keçirilib. Qurbanlar ilk olaraq azlıqda olan Tutsi qəbiləsinin aşağı olduğunu iddia edən əksəriyyət Hutu qəbiləsi tərəfindən iddia edildi. Nasistlər müharibənin ilkin mərhələlərində Polşanın beş bölgəsində qurulmuş konsentrasiya düşərgələrində bir çox gənc, qoca və xəstə insanı öldürmək üçün hədəf seçmişdilər. Bu, əsasən, hər gün təxminən 12.000 insanın ölümünə səbəb olan və 1947-ci ildə sona çatan nasist inqilabından sonra da davam etdi. İosif Stalin 1920-ci illərin ortalarında Sovet İttifaqı üçün bütün dövrlərin ən təhlükəli diktatorlarından biri idi. II. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı ağlımıza gələn ilk görüntü Adolf Hitlerin qəddar diktaturasıdır. Bununla belə, Stalin 1953-cü ildə ölümünə qədər əyalətdəki böyük ölümlərə böyük töhfə verdi. Uğursuz kənd təsərrüfatı siyasəti ucbatından Stalin əyalətin hər tərəfini cəsəd və çirkabla doldurmaq üçün təxminən 20-25 milyon insanı qətlə yetirdi. Bəs Xocalıda günahsız azərbaycanlıların soyqırıma məruz qalmasını da unutduz?

- Bəs sənin səhhətin niyə pisləşib buna görə? İnsan xisləti belədir də, daha çox mənfəət üçün həmişə istila edir. Sən indi can verirsən, bunları düşünmə.

- Mən hüquqam. Məni dünya öldürür..

- Mən də imperializm adlanıram. Sən mənə lazımsan ki sənə sığınım. Hələ çox lazım olacaqsan!

Bu anda üzərində ABŞ bayrağı olan gödəkçə geyinən qoca kişi bir addım atıb dilləndi:

Kifir qoca cavab verdi:

Qoca güldü:

Sükut çökdü və kölgələr itdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.