Gəl, 10 nömrəli formanı sənə verək - Ardaya təklif

“Real Madrid” Arda Gülerlə bağlı yeni təklif alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya klubu Ardanı transfer etmək üçün ona vədlər verib. Məlumata görə, “Rayo Valyekano” Ardanı mövsümün fasiləsində icarəyə götürmək istəyir. İddia edilir ki, “Rayo Valyekano” futbolçuya ilk 11-likdə daimi yer və 10 nömrəli forma sözü verib. Xəbərdə deyilir ki, “Real Madrid” Martin Zubimendi kimi oyunçularla maraqlanır. Bu transferin reallaşması Ardanın əsas heyətə düşməsini çətinləşdirəcək. Ardanı istəyən klublar bundan istifadə etmək istəyir.

Məlumata görə, hazırda “Real” Ardanı icarəyə göndərmək istəmir. Qeyd edək ki, “Rayo Valyekano”da 10 nömrəli formanı James Rodriguez geyinir. İspaniyada bir oyunçuya verilmiş nömrənin mövsümün fasiləsi zamanı başqa oyunçuya verilməsi üçün La Liqa rəhbərliyinin icazəsi tələb olunur.

