Putin Qərbi duelə çağırdı

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin yeni "Oreşnik" raketinin unikal xüsusiyyətlərindən danışıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Putin bu barədə ilin yekunlarına həsr olunmuş konfransda çıxışı zamanı bildirib.

Prezidentin sözlərinə görə, 5,5 min kilometr uçuş məsafəsinə malik "Oreşnik" raketini vurmaq qeyri-mümkündür:

"Əgər Qərb ekspertləri "Oreşnik"in sadəcə təkmilləşdirilmiş sovet silahı olduğunu düşünürlərsə, texnoloji duel təşkil edək. Qoy hədəfi müəyyənləşdirsinlər və bütün hava hücumundan müdafiə qüvvələrini ora toplasınlar. Biz isə "Oreşnik"lə zərbə endirək. Biz belə bir eksperimentə hazırıq, bəs onlar?"

Putin belə bir "duelin" Rusiya və ABŞ üçün maraqlı və faydalı olacağını vurğulayıb.

O, "Oreşnik" adının mənşəyi ilə bağlı suala cavab olaraq bu barədə məlumatsız olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.