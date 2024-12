Ulduz futbolçunun "Fənərbaxça"ya transferi açıqlandı

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl Əhli" klubunda çıxış edən "Liverpul"un sabiq ulduzu Roberto Firmino Türkiyə Superliqasına gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun "Fənərbaxça” ilə anlaşmaq üzrə olduğu deyilir. İddialara görə, "Fənərbaxça" nümayəndələri Səudiyyə Ərəbistanına gedərək, futbolçu ilə danışıqlar aparıb. Danışıqların məhsuldar keçdiyi irəli sürülür. Səudiyyə Ərəbistanında yayımlanan “SBA Sport”da "Əl Əhli"də çıxış edən Roberto Firminonun komandadan ayrılacağı bildirilib. Braziliyalı ulduzun Mourinyonun çalışdırdığı “Fənərbaxça” ilə müqavilə imzalayacağı iddia edilib.

Qeyd edək ki, İngiltərə nəhəngi "Liverpul"da uğurlara imza atan Firmino ötən il "Əl-Əhli" klubuna yollanıb. Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə 2026-cı ilə qədər müqaviləsi olan ulduz hücumçunun hazırki transfer dəyəri 6 milyon avro olaraq göstərilir. Ulduz futbolçu bu mövsüm 19 matçda 6 qola imza atıb, 3 məhsuldar ötürmə edib.

