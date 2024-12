YAP təyyarə qəzası ilə əlaqədar başsağlığı verdi

YAP Mərkəzi Aparatı Aktau yaxınlığında baş vermiş təyyarə qəzası ilə əlaqədar başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatından bildirilib.

“Azərbaycan Hava Yolları”na məxsus sərnişin təyyarəsinin Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğraması xəbərini böyük üzüntü ilə qarşıladıq. Faciədə həyatını itirənlərin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanların tezliklə şəfa tapmasını diləyirik”, - deyə başsağlığında vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.